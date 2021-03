Share Pin 7 Condivisioni

Tra le ipotesi c’è quella di prorogare le misure in vigore oggi fino al 15 aprile ma diverse fonti negano

Coronavirus: si va verso un nuovo decreto del Governo –

Coronavirus: si va verso un nuovo decreto del Governo

Dopo Pasqua in zona rossa per tutta Italia il Governo dovrà decidere che strada intraprendere nei mesi successivi.

Alcuni ministri invocano prudenza e invitano a guardare alla stretta deciso proprio in queste ore in Germania che ha prorogato il lockdown duro fino al 18 aprile, come si legge sull’Ansa.

Intanto dovrebbero arrivare già dalla prossima settimana il nuovo decreto legge con le misure anti covid. Alcune fonti parlano di una proroga delle misure attualmente in vigore fino al 15 aprile, ma alcune fonti negano.

“Ad oggi non è prevista nessuna mini proroga”, hanno detto.

Tra i temi principali al vaglio del Governo ci sono gli spostamenti, la chiusura e la didattica a distanza che sta mettendo a dura prova alunni e genitori.

E mentre alcuni ministri invitano alla cautela, altri chiedono la riapertura delle scuole, almeno fino alla prima media, in presenza anche in zona rossa.

“Lavoriamo giorno e notte per poter riaprire”, ha detto il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi.

(torna a baraondanews)