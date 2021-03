Coronavirus, salgono ancora i casi in Italia: oggi 24.036

Share Pin 15 Condivisioni

Sono 24.036 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Italia, con 297 morti. Nelle 24 ore precedenti erano stati registrati 22.865 nuovi casi e 339 morti. Dall’inizio della pandemia il totale delle vittime è di 99.271 persone. Oggi sono stati 378.463 i tamponi molecolari e antigenici effettuati secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 339.635. Il tasso di positività è del 6,3%, in calo di 0.4 rispetto al 6,7% di ieri.

Sono 2.525 i pazienti in terapia intensiva per il Covid-19 in Italia, 50 in più rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione, secondo i dati del ministero della Salute, sono 222 (ieri erano 232). Nei reparti ordinari ci sono invece 20.374 persone, in aumento di 217 unità rispetto a ieri.