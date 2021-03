Share Pin 1 Condivisioni

Cerveteri, De Angelis-Orsomando: “Pascucci si dimetta”

Il rilancio dell’azione politico-amministrativa del Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci riceve via social critiche importanti da Aldo De Angelis e Salvatore Orsomando che così commentano la programmazione stabilità dal primo cittadino: “S’e’”svegliato er Sindaco Pascucci” e dopo 9 anni da Sindaco e 18 anni complessivi in maggioranza, rilancia un programma, secondo noi “elettorale”, di opere pubbliche: STRADE-CIMITERI e PIAZZA SANTA MARIA. “BOOM”. Non sei stato capace di calcolare il numero annuale dei decessi e confrontarlo con il numero dei loculi rimasti, dove ci piove pure dentro, per avere l’esatta contezza di un emergenza che ha calpestato la dignità dei cittadini, costretti alla probabile cremazione o alla sepoltura in altri comuni. La solita cantilena quando RILANCIA pure il rifacimento di alcune strade che da tempo versano in condizioni similari a dopo un bombardamento e, guarda caso, ritorna la presunta annuncite in prossimità della campagna elettorale. Si vede che siamo a ridosso delle elezioni e a Cerveteri vale il detto: “ …si dopo li fochi!!!”. Sta in difficoltà e proclama il rifacimento di piazza S. Maria dopo lo scempio dei rattoppi effettuati con l’asfalto e con le voragini che ne caratterizzano l’aspetto antico. VOLETE FARE UNA BELLA FIGURA? CHIEDETE SCUSA ALLA CITTÀ E RASSEGNATE LE DIMISSIONI.”