Condividi Pin 25 Condivisioni

Le persone decedute oggi sono 525

Coronavirus, prosegue il calo della pressione sulle terapie intensive. 2.072 guariti oggi

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento sono 168.941 le persone risultate positive al virus in Italia. Prosegue il calo della pressione sulle strutture ospedaliere. Ad oggi sono 2.936 i pazienti in terapia intensiva, meno 143 rispetto a ieri. Un numero così basso di casi in terapia intensiva non si registrava dal 21 marzo.

Risultano attualmente positivi 106.607. Oggi 1.189 in più rispetto a ieri.

I guariti oggi sono 2.072 rispetto a ieri, in totale sono 40.164.

Le persone decedute oggi sono 525. I decessi in totale sono 22.170.

Di seguito la diretta video della Protezione Civile

Conferenza stampa del 16 aprile 2020 ore 18 🔴 Dalla nostra sede operativa facciamo il punto quotidiano sull'emergenza Coronavirus. Segui la diretta 👇 Gepostet von Dipartimento Protezione Civile am Donnerstag, 16. April 2020