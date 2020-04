Condividi Pin 1 Condivisioni

Il contributo è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e l’importo complessivo è pari a 5 milioni di euro

Covid-19, la Regione approva bando a sostegno del florovivaismo

L’epidemia covid-19 ha costituito una grave emergenza sanitaria ma anche un durissimo colpo per l’economia italiana. Le diverse misure di contenimento adottate dallo Stato, le restrizioni degli spostamenti, le misure di distanziamento, la quarantena e l’isolamento hanno avuto un impatto immediato sulle imprese, penalizzandole e costringendole a fare i conti con una grave mancanza di liquidità.

Le aziende agricole del settore florovivaistico del litorale in questo periodo di pandemia hanno cercato di rilanciare le loro attività, promuovendo iniziative di solidarietà che hanno visto città prendere colore grazie ai tanti e meravigliosi fiori a loro donate.

Il contributo, pari a 5 milioni di euro, potrà essere concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2020, a tutte quelle imprese che non hanno avuto difficoltà, a quelle che invece hanno vissuto disagi e alle imprese che si sono trovate successivamente in difficoltà, a seguito dell’epidemia di covid-19.

Gli interessati potranno procedere con la presentazione delle domande online disponibili dalle ore 9.00 del 17 aprile 2020 alle ore 16 del 5 maggio 2020.

Con il bando approvato dalla Regione Lazio, le aziende potranno quindi beneficiare di questa importante opportunità e ripartire più forti di prima.