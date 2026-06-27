“Anche quest’anno ci ritroviamo per prenderci cura del nostro mare”.

Tutto pronto per l’ottava edizione del Roby Cleanup, l’iniziativa dedicata alla tutela dell’ambiente che negli anni è diventata un appuntamento fisso per cittadini, volontari e amanti del mare. Il ritrovo è fissato per sabato alle ore 17.30 davanti al Bar Malecon, da dove prenderà il via la tradizionale passeggiata ecologica lungo la costa di Marina di Palo.

Nato con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sull’importanza del rispetto dell’ambiente, il Roby Cleanup ha visto crescere negli anni la partecipazione di centinaia di volontari. Un impegno costante che ha prodotto risultati concreti: rispetto alle prime edizioni, oggi lungo il litorale vengono raccolti molti meno rifiuti, segno di una maggiore consapevolezza e attenzione verso il territorio.

Marina di Palo, torna il Roby Cleanup: oggi l’ottava edizione della passeggiata ecologica

L’evento non rappresenta soltanto un momento dedicato alla pulizia delle spiagge, ma anche un’occasione per promuovere una cultura della sostenibilità e della partecipazione attiva. Ogni gesto, anche il più semplice, contribuisce infatti alla salvaguardia del patrimonio naturale e alla valorizzazione della costa.

Al termine della raccolta è previsto anche il suggestivo Paddle Out, aperto a tutti, un momento simbolico durante il quale la comunità si riunirà in mare per lanciare un messaggio di amore e rispetto verso l’ambiente marino.

La giornata si concluderà in un clima di festa con la premiazione dei partecipanti, pizza, birra e un momento di convivialità pensato per celebrare il lavoro svolto insieme.

Gli organizzatori invitano cittadini, famiglie e turisti a partecipare numerosi: un pomeriggio all’insegna dell’impegno civico, della condivisione e della tutela del mare, dimostrando ancora una volta che la collaborazione può fare davvero la differenza.