Coronavirus, proposto un protocollo per riaprire palestre e piscine

Il Ministero dello Sport ha presentato un protocollo con le regole per la riapertura che potrebbe essere approvato nel prossimo Dpcm dal Cts

È stato presentato al Comitato Tecnico Scientifico un protocollo per l’apertura delle piscine e palestre in sicurezza e la decisione ultima sarà presa con il prossimo Dpcm.

La proposta prevede una serie di condizioni e soluzioni per garantire igiene e distanza tra le persone che frequenteranno le strutture.

Balza subito agli occhi la necessità di poter garantire uno spazio interpersonale di ben 10 metri quadri e l’obbligo di svolgere solo lezioni individuali e non di gruppo.

Sono le due principali richieste presentate dal Ministero dello Sport e già validate dal Cts.

“Si valuta con molta preoccupazione, in questa fase dell’epidemia sostenuta il riscontro potenziale di aggregazioni tra persone all’interno degli impianti sportivi, soprattutto in ambienti chiusi e confinati” scrivono dal Cts.

“Ma si ritiene particolarmente importante il ritorno alla fruizione delle attività fisiche, soprattutto nei soggetti in età evolutiva e negli individui con patologie croniche e negli anziani”, aggiungono.

Limiti e possibilità zona per zona.

In zona rossa resta in vigore solo la possibilità di sport individuali all’aperto.

In zona arancione sono invece consentite nelle palestre, piscine e tensostrutture le attività sportive di base individuali, anche acquatiche, e le attività sportive dilettantistiche non di squadra o di contatto; sono inoltre consentiti gli allenamenti per le attività sportive di contatto e per gli sport di squadra esclusivamente se svolti in forma individuale, nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento; le attività sportive e di danza indirizzata ai bambini in età scolare, in coerenza con l’apertura delle scuole.

In zona gialla, oltre a quanto concesso in zona rossa e arancione, sono finalmente anche consentiti gli allenamenti per gli sport da contatto e di squadra dilettantistico e di base.