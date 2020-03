Condividi Pin 28 Condivisioni

Coronavirus, Pascucci: “Ogni attività va annullata se non é possibile rispettare la distanza di 1mt”

“Meglio essere eccessivamente previdenti che doversi pentire in seguito.

Chi mi conosce sa che non sono per niente catastrofista. Ma i numeri del contagio sono preoccupanti e sono in aumento; e in un mondo interconnesso non possiamo sapere se e quando il virus possa arrivare anche nelle nostre zone.

Soprattutto perché i primi giorni possono essere asintomatici e quindi l’eventuale contagiato potrebbe non esserne cosciente e potenzialmente può essere chiunque di noi.

Ad oggi, venerdì 6 marzo a Cerveteri NON ci sono casi di contagio, ma in ogni caso le misure che il Governo, il Ministero della Salute, la Regione e anche noi stiamo diffondendo non sono esagerate e vanno prese con la massima serietà. Davvero.

Le scuole e le università sono chiuse in tutta Italia, le competizioni sportive vengono rimandate, gli eventi pubblici annullati.

Ma nulla conta se non siamo noi i primi a stare attenti. Nei bar, nei supermercati, nei ristoranti, nei locali pubblici. Dobbiamo evitare di stare troppo vicino alle altre persone. So che è dura, ma dobbiamo fare uno sforzo. Nessuna forza pubblica sarà in grado di controllare tutte le attività private. Vi prego pertanto di collaborare e di aiutarci.

Se il contagio si diffonde, il nostro Sistema Sanitario Nazionale collassa. Non siamo pronti per una evenienza del genere.

Oggi ho parlato con alcuni ristoratori, gestori di bar, esercenti di attività sportive o ricreative di Cerveteri. Molti stanno prendendo sottogamba la cosa. Dobbiamo cambiare subito i nostri comportamenti.

Vi prego pertanto di attenervi alle disposizioni nazionali:

ogni attività va annullata in spazi pubblici e privati, a meno che non si possa rispettare la distanza di un metro fra le persone (vale anche per compleanni, matrimoni, feste private, bar, ristoranti e similari);

dovete lavarvi le mani ogni volta che potete e evitare di toccarvi bocca, naso e occhi;

tutte le persone sopra il 65 anni, i malati cronici, chi è affetto da multimorbilità, gli immunodepressi devono evitare di uscire di casa salvo casi eccezionali; con la nostra Protezione Civile siamo in grado di fornire assistenza a chiunque sia solo e abbia bisogno anche della spesa;

chiunque abbia sintomi sospetti o che sia stato nelle ultime settimane in aree considerate a rischio deve chiamare immediatamente il medico di base o il pediatra di scelta libera e non andare nei pronto soccorso o negli ambulatori;

abbiamo potenziato il servizio di consegna a domicilio dei farmaci e di ritiro dal medico delle ricette per conto del paziente; contattate la nostra municipalizzata per avere il servizio.

Insieme possiamo farcela. Ma serve la responsabilità e la collaborazione di tutti.

Siamo qui a vostra disposizione. Come sempre. E continueremo a informarvi”.

Alessio Pascucci