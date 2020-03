Condividi Pin 24 Condivisioni

Cresce a dismisura il numero dei pazienti ricoverati e sale quello dei morti

Coronavirus, quasi 100 mila casi nel mondo. Migliaia le assunzioni di medici in Italia

Attualmente sono oltre 3 mila le persone affette da coronavirus in Italia, per l’esattezza 3.916 con un aumento di 620 persone in più rispetto a ieri. Basti pensare che soltanto giovedì, nel Lazio, erano presenti 41 malati, oggi ne sono 50.

In Italia cresce a dismisura il numero dei pazienti ricoverati e sale quello dei morti, ovvero 197. Risulterebbe essere al momento il paese più colpito dall’epidemia.

Secondo i dati raccolti dal direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), i casi di covid-19 in tutto il mondo sarebbero 98.023 e le vittime 3.380.

A tal proposito, per far fronte all’emergenza, sono state avviate migliaia di assunzioni per medici e sanitari, anche per giovani laureandi vicini alla laurea.