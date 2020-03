Condividi Pin 8 Condivisioni

Ladispoli, la sala teatro della Melone intitolata a Massimo Iaboni

A conclusione della cerimonia di intitolazione della Sala Teatro della “Corrado Massimo” all’indimenticato Massimo Iaboni, si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito a rendere l’evento, a detta di tutti i presenti, memorabile. La cerimonia è stata commovente ed ha toccato il cuore di tutti i presenti ma, nello stesso tempo, ha avuto molti momenti divertenti, specialmente grazie agli aneddoti sulla vita di Massimo, raccontati dalla sorella Silvana e da altri ospiti presenti.

Iaboni, una vita dedicata al cinema, è stato regista, fonico, operatore del doppiaggio, tecnico di produzione ed organizzatore di eventi cinematografici che hanno avuto il merito di portare il cinema dove non c’erano più sale. Massimo Iaboni ha collaborato alla registrazione sonora di famosissimi film quali: “La strada” di F. Fellini, “Senso” di L. Visconti, “La grande guerra” di M. Monicelli, “Il Vangelo secondo Matteo” di P. P. Pasolini per citarne solo alcuni. Per i suoi grandi meriti, Iaboni è stato premiato dal Consorzio Critici Cinematografici con la medaglia d’oro “Una vita per il cinema”.

Il primo ringraziamento, come d’obbligo, va agli ospiti: il sindaco A. Grando, le assessore L. Cordeschi e F. Lazzeri, i consiglieri G. Ardita, F. Ciampa e C. Palermo, la delegata A. Fattoruso, la Sig.ra Silvana Iaboni, l’attore Pierluigi Stella, il direttore di produzione e fotografia Roberto Girometti,il fonico e sceneggiatore Gianluca Bonucci, la giornalista F. Gaggianelli, il direttore di Centro Mare Radio L. Cicillini e il dott. V. Paliotta.

Mille volte grazie agli alunni della sez. D Infanzia, della 2A Primaria e della sez. I Secondaria di primo grado che hanno eseguito e cantato gli inni Nazionale ed Europeo e ai musicisti delle sez. F-H-I-M Secondaria. Hanno incantato tutti i presenti, grazie anche allo splendido lavoro fatto dagli insegnanti A. M. De Biasio, Sonia Marcon, Luisa Incoronato, Laura De Santis, Francesco Maiuolo e Sergio Cozzi.

Grazie di cuore alla prof.ssa Nunzia Mastroianni e alla Sig.ra Roberta Sciascia per aver curato l’allestimento dei tavoli del buffet, al prof. Massimo Malerba e all’insegnante Concetta Palermo per aver reso la Sala Teatro più bella, alle insegnanti Di Martino e Morra e ai collaboratori scolastici Cristina Ferraro, Caterina Farina e Corrado De Luca Bossa per l’aiuto prestato.

Un ringraziamento particolare va agli sponsor “Loreta Fiori” e “Il forno del sole” per averci donato i fiori e il buffet e al Dirigente Scolastico Vincenza La Rosa e ai suoi studenti dell’Alberghiero per l’assistenza agli ospiti.

Grazie alla prof.ssa Stefania Pascucci per il contributo dato e per la diretta Facebook, a tutti i docenti presenti e alla eccezionale e oramai indispensabile Alessandra Fattoruso.

Riccardo Agresti