I dati di oggi forniti dal Ministero della Salute: 25.576 i nuovi guariti

Coronavirus, oggi in Italia 24.099 nuovi casi e 814 decessi –

In merito all’emergenza Covid in Italia, il bollettino del ministero della Salute ha registrato nelle ultime 24 ore, per la giornata di oggi 4 dicembre 2020, 24.099 nuovi contagi su 212.741 tamponi. I decessi in un giorno sono 814. Le terapie intensive calano di 30 unità (in totale sono 3.567) mentre i ricoveri ordinare sono 572 in meno (in totale sono 31.200). Il tasso positivi/tamponi sale all’11,3%. Il monitoraggio settimanale dell’Iss registra un Rt a 0,91. In 16 regioni/Pa è sotto l’1. Da domenica Friuli-Venezia-Giulia, Umbria, Marche ed Emilia-Romagna passano alla zona gialla. Il governo mette in sicurezza il Natale. “Non possiamo abbassare la guardia, dobbiamo evitare una terza ondata” dice Conte. Regioni contro lo stop agli spostamenti dal 21 dicembre al 6 gennaio. A Natale, Santo Stefano e Capodanno non ci si potrà muovere dal proprio comune. Chiusi gli impianti di sci, quarantena per chi torna dall’estero. Dal 7 gennaio didattica in presenza al 75% per le superiori. Le prime dosi del vaccino Pfizer arrivate in Gran Bretagna. I morti nel mondo per il Covid-19 hanno superato la soglia di 1,5 milioni.