Lions club Civitavecchia Santa Marinella Host, tutti i vincitori del premio “Un Poster per la Pace” –

Il Lions club Civitavecchia Santa Marinella Host anche quest’anno ha promosso il concorso internazionale Un Poster per la Pace che chiede agli alunni delle scuole medie di esprimere, attraverso elaborati grafici, la loro idea e visione della pace.

Il coordinamento del service del professor Franco Ceccotti ha coinvolto tutte le scuole medie di Civitavecchia, Allumiere, Tolfa e Santa Marinella.

Quest’anno grande soddisfazione è stata espressa dal coordinatore in quanto il primo classificato del Lazio è risultato essere un alunno iscritto all’istituto di Santa Marinella Francesco Di Tria della classe 2E.

Per le altre scuole sono risultati primi nella graduatoria di Civitavecchia: Ilaria Pellicone, della terza C dell’istituto Galice, Simona Giardina, della terza C dell’istituto Don Milani, Matilde Picciau della terza A dell’isituto Manzi, Giulia Ricciadi, della terza A dell’istituto Flavioni.

Per Tolfa si sono classificate prime Elsa Taflay della seconda A mentre per Allumiere Giulia Ricciardi della seconda A.

“Vogliamo ringraziare i dirigenti scolastici ed i professori per la collaborazione in questo progetto” hanno dichiarato il presidente del club Maurizio De Pascalis e il coordinatore professor Franco Ceccotti.