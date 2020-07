Condividi Pin 3 Condivisioni

Aumentano le vittime, dopo che per quattro giorni il dato era fermo a 5. Il totale arriva a 35.123. I tamponi effettuati sono 48.170, in netto aumento rispetto ai 25.551 di ieri

Coronavirus, oggi in Italia 212 nuovi casi e 11 decessi – Sono 11 le vittime da coronavirus registrate nelle ultime 24 ore, con il bilancio che arriva a 35.123, in aumento rispetto agli ultimi 4 giorni, nei quali le vittime erano state 5. Lieve risalita dei nuovi contagiati da coronavirus a quota 212 (contro i 170 di ieri). Sono questi i dati del bollettino odierno diffuso dal ministero della Salute secondo cui sono in ripresa anche gli attualmente contagiati: +28 per un totale di 12.609. E ancora crescono i ricoverati con sintomi (+9, 749) e i pazienti in isolamento domiciliare (+24, 11.820). L’unico dato in discesa di oggi sono i ricoveri in terapia intensiva: -5 a quota 40.

I tamponi effettuati sono 48.170, in netto aumento rispetto ai 25.551 di ieri, che si riferivano alla domenica. I casi totali di positività al coronavirus sono 246.488. I guariti sono 198.756 (+163).