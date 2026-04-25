 
Fiumicino

Fiumicino, lunedì 27 sospensione idrica programmata

25 Aprile 2026





Si comunica che, per lavori di manutenzione straordinaria, lunedì 27 aprile dalle ore 08:00 alle ore 16:00 si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibili mancanze d’acqua nel Comune di Fiumicino.

In particolare, le zone interessate sono le seguenti:
 

  • via Silvana Montesanti (da via Michele Rosi a via Vittorio Gauthier) e limitrofe.


Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.


Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.

Acea Ato 2 si scusa per il disagio.