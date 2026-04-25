Si comunica che, per lavori di manutenzione straordinaria, lunedì 27 aprile dalle ore 08:00 alle ore 16:00 si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibili mancanze d’acqua nel Comune di Fiumicino.
In particolare, le zone interessate sono le seguenti:
- via Silvana Montesanti (da via Michele Rosi a via Vittorio Gauthier) e limitrofe.
Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.
Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.
Acea Ato 2 si scusa per il disagio.