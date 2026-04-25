Ladispoli, due incidenti in poche ore: auto travolge due ragazze in monopattino

Giornata di tensione ieri a Ladispoli, dove due incidenti avvenuti a breve distanza di tempo hanno causato tre feriti. Nel primo, in via delle Camelie, due minorenni su monopattino sono state investite da un’auto il cui conducente, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe fermato a prestare soccorso. Le ragazze, trasportate in ospedale, non sono in gravi condizioni. Poco dopo, un secondo scontro in un’altra zona della città ha richiesto l’intervento della Polizia locale. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica e rintracciare il responsabile della fuga.

foto di repertorio