Appuntamento ad ingresso gratuito al Parco della Legnara

Cerveteri, venerdì 31 luglio danza protagonista: “E lucean le stelle… l’Opera in danza!” – L’arte della danza della compagnia “Il Cerchio e il Centro” diretta da Rossana Longo omaggia l’opera lirica italiana. Un viaggio di sentimenti, emozioni, arie intramontabili delle pagine più belle scritte dagli autori che hanno segnato la storia dell’arte e della musica, da Verdi a Puccini fino a Donizetti, passando dalla Traviata a Madama Butterfly, dalla Tosca al Barbiere di Siviglia.

Venerdì 31 luglio, alle ore 21:30, al Parco della Legnara di Cerveteri, il programma dell’Estate Caerite 2020, presenta “E lucean le stelle… l’Opera in danza!”. Ingresso gratuito.

Gli accessi all’arena-spettacolo saranno contingentati, nel pieno rispetto delle vigenti normative anti-covid. È obbligatorio indossare la mascherina protettiva fino al raggiungimento del proprio posto a sedere.

“Chiudiamo il programma del mese di luglio all’insegna della danza, con uno spettacolo di qualità e con una grandissima compagnia composta da artisti e artiste straordinarie – ha detto Federica Battafarano, Assessora alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – anche il mese di agosto ci offrirà grandi appuntamenti, un mix tra musica rock, classica, jazz, teatro, danza e intrattenimento. L’Estate Caerite di quest’anno è sicuramente diversa da come siamo abituati a viverla, ma nonostante questo, seppur con diverse limitazioni, la cittadinanza sta rispondendo più che positivamente agli appuntamenti che si sono svolti in questi fine settimana all’interno del Parco della Legnara. Anche nei prossimi appuntamenti, la protagonista delle nostre serate sarà la qualità degli spettacoli, da vivere in completa sicurezza”.