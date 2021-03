Share Pin 0 Condivisioni

Coronavirus, oggi in Italia 13.114 nuovi casi e 246 decessi –

Sono 13.114 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale dall’inizio dell’emergenza di 2.938.371. Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute sono invece 246, in aumento rispetto alle 192 di ieri, che portano il numero complessivo a 97.945. I tamponi effettuati nell’ultima giornata sono stati 170.633 in totale, con un tasso di positività che sale, dal 6,8 al 7,6%. Prosegue inoltre l’incremento dei ricoveri, oggi più evidente: sono 58 le terapie intensive in più (ieri +15), con 171 ingressi del giorno, e sono 2.289 in tutto, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 474 unità (ieri +266), per un totale di 19.112.

Record di ‘multe’ nell’ultimo fine settimana da parte delle forze di polizia impegnate in tutta Italia nelle verifiche del rispetto delle restrizioni anti Covid: tra venerdì e ieri le persone sanzionate sono state complessivamente 4.634 (1.041 venerdì, 1.931 sabato e 1.662 ieri). Secondo i dati resi noti dal Viminale, si tratta del weekend con il maggior numero di sanzioni dall’inizio del nuovo anno: in precedenza erano state sanzionate 4.517 persone tra il 29 e il 31 gennaio e 4.405 tra il 22 e il 24 mentre il picco minimo era stato toccato tra l’8 e il 10 gennaio con 2.973 sanzionati.