Aeroporto di Fiumicino: per la quarta volta eletto il migliore d’Europa –

“Per il quarto anno di seguito, il nostro aeroporto ottiene il riconoscimento di miglior aeroporto europeo per la qualità dei sevizi offerti assegnato da Airport Council International. Questo riconoscimento non è solo una conferma rispetto gli altri anni, ma anche la certificazione dello sforzo fatto da Aeroporti di Roma: Fiumicino – Ciampino per mantenere alti gli standard in un anno segnato dalla pandemia che, se da un lato ha comportato un forte calo di passeggeri, dall’altro ha reso quello dei viaggi e dei trasporti un settore particolarmente delicato proprio nel contrasto alla diffusione del virus. Voglio cogliere questa occasione per ricordare a tutte e tutti la grande collaborazione che ADR ha avuto con le istituzioni territoriali mettendo a disposizione i propri spazi e la propria logistica e consentendo così alla Regione e alla ASL di realizzare il più grande drive in d’Europa per l’esecuzione dei tamponi e il più grande centro vaccinale d’Italia. Due centri d’eccellenza e due punti di riferimento fondamentali, nel contrasto al virus, non solo per la città, ma per tutta la regione. All’amministratore delegato di ADR, dott. Marco Troncone e a tutta l’azienda vanno i miei più sinceri complimenti e il ringraziamento per quello che sta facendo e che continuerà a fare.”

Lo dichiara via social il Sindaco di Fiumicino Esterino Montino.