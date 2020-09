Share Pin 1 Condivisioni

Meno casi ma con meno tamponi effettuati. Aumentano ricoveri e decessi

Coronavirus, oggi in Italia 1.108 nuovi casi e 12 i decessi – Rallentano ancora i contagi, ma scende ancora – e di molto – il numero dei tamponi. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia. I numeri del ministero della Salute confermano l’andamento di ieri, con i nuovi casi ancora in calo (1.108), così come i test effettuati (quasi 25mila in meno rispetto a ieri, ma oltre 500mila rispetto ai dati di sabato). Aumentano invece i morti nelle 24 ore in esame (12), così come i ricoveri e le terapie intensive.