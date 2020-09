Share Pin 1 Condivisioni

Per tutti i piccoli calciatori nati dal 2008 al 2015

Aperte le iscrizioni alla scuola calcio dell’Unione Sportiva Ladispoli – In tema di sport e calcio locale, sono aperte le iscrizioni alla scuola calcio dell’Unione Sportiva Ladispoli per tutti i piccoli calciatori nati dal 2008 al 2015. Per info: 3388636681 – 069949556.