Il rapporto tra tamponi effettuati e positivi scende a 9,99%. In calo le terapie intensive

Coronavirus, nelle ultime 24 ore 20.709 nuovi casi –

Nelle ultime 24 ore si sono registrati 20.709 positivi contro i 19.350 di ieri ma con 25mila tamponi in più.

Scende leggermente il rapporto tra tamponi e positivi: 9.99%.

I decessi registrati sono 684 contro i 785 di ieri.

Ancora in calo le terapie intensive, 47 in meno, così come i ricoveri ordinari.

I guariti e dimessi dal covid in Italia superano gli 800mila con l’incremento di 38.740 nelle ultime 24 ore, raggiungendo così quota 823.335.