I decessi sono 336.430. In Europa i casi accertati sono 1.990.270

Coronavirus, nel mondo i casi accertati sono 5.165.481 – Secondo i dati “Health Emergency Dashboard”, curati per l’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel mondo, ad oggi 25 magio 2020, i casi accertati al Coronavirus sono 5.165.481 con 336.430 decessi.

Il Paese con più casi al mondo restano gli Stati Uniti con 1.568.448 e più numero di decessi 94.011, seguiti per il continente americano da Brasile, con 330.890 casi e 21.048 decessi, Canada, 82.892 casi e 6.277 decessi, e Messico, con 62.527 casi e 6.989 decessi.

In Cina, dove l’emergenza Covid-19 ha avuto inizio, i casi accertati totali sono 84.525 con 4.645 decessi.

In Europa in casi totali in tutto il continente sono 1.990.270 con 171.378 decessi. Guidano la Russia, con 335.882 casi e 3.388 decessi, Regno Unito, con 254.195 casi e 36.393 decessi, la Spagna, con 234.824 casi e 28.628 decessi, Italia, con 229.327 casi e 32.735 decessi, Germania, con 177.850 casi e 8.216 decessi, Francia, con 144.566 casi e 28.289 decessi.