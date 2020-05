Condividi Pin 2 Condivisioni

I decessi sono 310.391. Negli Stati Uniti i casi accertati sono 1.432.265

Coronavirus, nel mondo i casi accertati sono 4.589.529 – Secondo i dati “Health Emergency Dashboard”, curati per l’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel mondo, ad oggi 18 magio 2020, i casi accertati al Coronavirus sono 4.589.529 con 310.391 decessi.

Il Paese con più casi al mondo restano gli Stati Uniti con 1.432.265 e più numero di decessi 87.180, seguiti per il continente americano da Brasile, con 233.142 casi e 15.633 decessi, Canada, 76.204 casi e 5.702 decessi, e Messico, con 47.144 casi e 5.045 decessi.

In Cina, dove l’emergenza Covid-19 ha avuto inizio, i casi accertati totali sono 84.494 con 4.645 decessi.

In Europa in casi totali in tutto il continente sono 1.872.824 con 165.998 decessi. Guidano la Russia, con 281.752 casi e 2.631 decessi, la Spagna, con 230.698 casi e 27.563 decessi, Italia, con 225.435 casi e 31.908 decessi, Germania, con 174.355 casi e 7.914 decessi, Regno Unito, con 240.161 casi e 34.466 decessi, Francia, con 142.291 casi e 27.625 decessi.