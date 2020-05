Condividi Pin 4 Condivisioni

Si tratta di un 50enne italiano. Maltrattamenti e lesioni nei confronti della ex compagna

Bracciano, arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia – I Carabinieri della Stazione di Bracciano e quelli della dipendente Sezione Operativa hanno arrestato un 50enne italiano, per maltrattamenti e lesioni nei confronti della ex compagna.

L’uomo, incapace di accettare la rottura della relazione, ha raggiunto la donna presso la nuova abitazione e, dopo un violento litigio, l’ha ripetutamente percossa a mani nude.

Grazie alla segnalazione di alcuni condomini, i Carabinieri sono subito intervenuti riuscendo a bloccarlo, mentre si stava allontanando dal luogo dell’evento.

La vittima è stata soccorsa ed accompagnata al pronto soccorso, ove è stata medicata e dimessa con alcuni giorni di prognosi.

L’uomo è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari.