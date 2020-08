Share Pin 0 Condivisioni

827.246 i decessi. Negli Usa ad oggi i casi accertati sono 5.765.325

Coronavirus, nel mondo i casi accertati sono 24.257.989 – Secondo i dati forniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel mondo, alla data del 28 agosto 2020, i casi accertati al Coronavirus sono 24.257.989 con 827.246 decessi.

Nell’ordine con più casi troviamo tra i maggiori: Stati Uniti con 5.765.325; Brasile con 3.717.156; India con 3.387.500; Russia con 975.576; Sud Africa con 615.701; Perù con 613.378; Messico con 573.888; Colombia con 572.270; Spagna con 419.849; Cile con 404.102; Argentina con 370.188; Iran con 367.796.

In Italia, come indicato dal Ministero della Salute, i casi accertati sono 263.949. In totale, nel continente americano i casi accertati sono 12.869.643, in Europa 4.100.893, in Asia 3.905.060, nell’area del Mediterraneo 1.878.490, in Africa 1.026.101, mentre nel Pacifico 477.061.