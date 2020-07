Condividi Pin 1 Condivisioni

535.759 i decessi. Negli Usa ad oggi i casi accertati sono 2.877.238

Coronavirus, nel mondo i casi accertati sono 11.500.302 – Secondo i dati forniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel mondo, alla data del 7 luglio 2020, i casi accertati al Coronavirus sono 11.500.302 con 535.759 decessi.

Nell’ordine con più casi tra i maggiori troviamo: Stati Uniti con 2.877.238; Brasile con 1.603.055; India con 719.665; Russia con 694.230; Perù con 302.718; Cile con 298.557; Gran Bretagna con 285.772; Messico con 256.848; Spagna con 251.789; Iran con 243.051; Italia con 241.819; Pakistan con 234.509.

In totale, nel continente americano i casi accertati sono 5.915.551, in Europa 2.809.848, nell’area del Mediterraneo 1.187.620, in Asia 974.389, in Africa 382.563, mentre nel Pacifico 229.590.