531.806 i decessi. Negli Usa ad oggi i casi accertati sono 2.833.552

Coronavirus, nel mondo i casi accertati sono 11.301.850 – Secondo i dati forniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel mondo, ad oggi 6 luglio 2020, i casi accertati al Coronavirus sono 11.301.850 con 531.806 decessi.

Nell’ordine con più casi tra i maggiori troviamo: Stati Uniti con 2.833.552; Brasile con 1.577.004; India con 697.413; Russia con 681.251; Perù con 299.080; Cile con 295.532; Gran Bretagna con 284.904; Messico con 252.165; Spagna con 250.545; Italia con 241.419; Iran con 240.438; Pakistan con 231.818.

In totale, nel continente americano i casi accertati sono 5.820.840, in Europa 2.774.221, nell’area del Mediterraneo 1.170.720, in Asia 947.519, in Africa 360.927, mentre nel Pacifico 226.882.