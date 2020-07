Condividi Pin 6 Condivisioni

Gli attuali casi positivi sono 885. I maggiori dati di oggi dell’emergenza Covid-19 nel territorio del Lazio

Coronavirus, nel Lazio il totale dei casi sale a 8.450 – Per il Coronavirus nel Lazio gli attuali casi positivi sono 885, di questi i ricoverati sono 175, i ricoverati in Terapia Intensiva sono 9 mentre coloro in Isolamento Domiciliare sono 701. I decessi sono 851, mentre il totale dei guariti è di 6.714. Il totale dei casi esaminati è di 8.450.