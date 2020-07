Condividi Pin 181 Condivisioni

Alle 10.00 presso la Parrocchia SS. Trinità quello di Gianluca, alle 16.00 presso Santa Maria Maggiore i funerali di Asja

Cerveteri, domani i funerali di Asja Ercoletti e Gianluca di Matteo

Domani, martedì 21 luglio ci saranno le esequie di Gianluca alle ore 10:00 presso la Parrocchia Santisisma Trinità (via Fontana Morella) e di Asja alle ore 16:00 presso la Parrocchia Santa Maria Maggiore (piazza Santa Maria). Le misure di distanziamento per il Covid-19 prevedono, come sapete, una limitazione dei posti nelle Chiese. Tutti i partecipanti sono pregati di dare precedenza ai parenti, agli amici e alle persone care.

La nostra città si stringe in un abbraccio intorno alle famiglie e agli amici di Asja e Gianluca.

Ad annunciarlo il Sindaco Alessio Pascucci