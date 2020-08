Condividi Pin 0 Condivisioni

Coronavirus, mascherine obbligatorie dalle 18 alle 06. Discoteche chiuse

Discoteche chiuse e mascherine obbligatorie all’aperto nei locali. E’ quanto ha deciso il Governo dopo una riunione in videoconferenza con le Regioni svoltasi nel pomeriggio.

In una ordinanza firmata dal ministro della Salute Speranza si legge “è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura sponanea e/o occasionale: sono sopese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati all’aperto o al chiuso”.

Le Regioni è riportato nella ordinanza non potranno derogare con ordinanze locali. L’ordinanza produce effetti da domani.