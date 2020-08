Condividi Pin 0 Condivisioni

Cerveteri, a fuoco sottobosco in via Croce Bianca

Un incendio sta interessando, da qualche ora, un’area di sottobosco in via Croce bianca. L’area, già nelle scorse settimane, era stata interessata da diversi roghi. L’intervento di un contadino, che ha creato una linea tagliafuoco, non ha permesso alle fiamme di raggiungere i campi vicini.

Sul posto sono presenti i volontari AVAB, la protezione civile di Cerveteri, Bracciano e la Fenice di Ladispoli. In arrivo anche i mezzi dei Vigili del Fuoco.