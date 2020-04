Condividi Pin 2 Condivisioni

Si tratta di un uomo di 40 anni. A dare la notizia il Sindaco Bruno Bruni dal profilo social istituzionale

Coronavirus, Manziana. Guarita una persona – “Fortunatamente dopo il nuovo caso di contagio di ieri (riconducibile ad una struttura sanitaria), oggi posso tornare a dare una bella notizia – dichiara il Sindaco Bruno Bruni – La ASL ROMA 4 mi ha comunicato che un altro nostro Concittadino è guarito dal Covid-19: si tratta di un uomo di 40 anni.

Dall’inizio dell’emergenza, nel nostro paese, tornano quindi ad essere 22 i casi di persone contagiate dal Covid-19: a loro vanno ancora una volta i miei auguri per una guarigione che sia piena e più rapida possibile.

A tutti noi che fortunatamente viviamo questa emergenza non direttamente continuo a rinnovare l’invito a RESTARE A CASA. La situazione rimane complicata: il noto focolaio della palestra non è ancora definitivamente spento, le persone in quarantena cautelativa sono ancora molte (oggi siamo a quota 45) e quindi è evidente a tutti che non possiamo permetterci leggerezze.

Con la solita schiettezza che mi contraddistingue, vi anticipo che potrebbe accadere nei prossimi giorni di annunciare altri casi di contagio e/o altre guarigioni: in entrambi i casi queste notizie non devono intaccare di una virgola la convinzione generalizzata che per aiutarci ed aiutare gli altri dobbiamo seguire le prescrizioni.

Nessuno di noi, dopo un mese di questa nuova vita, può dire che stare a casa, senza vedere parenti ed amici, non sia pesante: lo è sicuramente. Ma l’alternativa è ben peggiore. Ve lo garantisco io e ve lo garantirebbero direttamente anche le persone che questo inferno lo hanno vissuto sulla propria pelle!”