Cerveteri, Anno Zero ringrazia la macchina comunale per quanto fatto per l’emergenza Covi-19

La nota del gruppo politico. “Se Andrà tutto bene, è anche grazie a voi”

Cerveteri, Anno Zero ringrazia la macchina comunale per quanto fatto fino a questo momento – Anno Zero, in questo momento così delicato e difficile, intende ringraziare pubblicamente tutta la macchina comunale messa in piedi per far fronte, in maniera così , all’emergenza. A partire dal sindaco Alessio Pascucci che con tenacia e professionalità ha fatto costantemente sentire la sua presenza ai cittadini, informandoli quotidianamente e facendo in modo, come lui stesso ha rimarcato più volte, che nessuno venis se lasciato indietro. Alla vicesindaca e assessora alle Politiche Sociali, nonché membro di Annozero, Francesca Cennerilli che come il dirigente e tutti gli operatori sociali, stanno lavorando a pieno ritmo senza mai risparmiarsi per poter essere di suppor to e aiuto a tutta la popolazione e cittadinanza in modo da ottemperare alle mancanze causate dalla pandemia. A tutti gli altri assessori, allo staff del sindaco ai meravigliosi volontari , per l’ e n , comiabile lavoro di squadra, per l’efficiente organizzazio ne e gestione dell’emergenza affinché possano essere soddisfatte le esigenze di una comunità che mai come ora ha bisogno di attenzione. Alla Protezione Civile, ai vigili urbani, a tutti i dipendenti comunali, barricati dall’inizio dell’epidemia, 24 ore su , 24 nei propri uffici per far in modo che nessun cittadino possa sentirsi abbandonato. Sono tante le iniziative che sono state messe in campo, e tante altre sono previste perché l’impatto che il coronavirus sta avendo sulle nostre vite non è solo emotivo a causa delle restrizioni della nostra libertà individuale, ma anche lavorativo e sociale. Soprattutto per quelle famiglie che già erano in difficoltà precedentemente, ma anche per tutte quelle nuove realtà che per la prima volta momen “ si ritrovano a vivere ti di forte disagio economico, vedendo totalmente ribaltata la propria quotidianità. Distanti ma uniti ce la faremo ” ripetiamo da settimane, cercando di non lasciare solo nessuno. E allora un sentito ringraziamento va anche a tutte le attività commerciali e ai singoli cittadini che hanno aderito alla spesa sociale e alla raccolta di uova di Pasqua, e a tutte le attività di donazione per incrementare i pacchi, consegnati insieme ai voucher da donne e uomini della Protezione Civile. Ringraziamo ancora tutta la macchina organizzativa del comune per come sta affrontando la difficile gestione dei bonus spesa con l’intento di non lasciare indietro nessuno. Per le di sostegno psicologico messe a punto attraverso psicoterapeute del attività territorio per garantire supporto a chiunque lo necessiti. Per il numero SOS Servizi Sociali che risponde tutti i giorni, tutto il giorno per poter dare indicazioni ai cittadini. Grazie, insomma, per tutto ciò che il comune di Cerveteri e l’intera comunità sta facendo continuer à a fare e per sostenere i cittadini sotto ogni punto di vista. Se “Andrà tutto bene”, è anche grazie a voi.