Coronavirus, Lollobrigida: “Grave l’assenza di Zingaretti al consiglio straordinario della Regione”

Coronavirus, Lollobrigida

“Gravissima l’assenza di oggi del governatore Zingaretti al Consiglio straordinario della regione dedicato all’emergenza coronavirus. Nel Lazio, sia pur con casi legati a focolai esterni, sta aumentando il numero dei contagi accertati e sia i cittadini sia gli operatori sanitari del territorio meritano tutta l’attenzione possibile da parte delle istituzioni. Il comportamento di Zingaretti e del suo assessore alla Sanità, andato via nel bel mezzo della seduta senza replicare agli interventi in Aula, lascia basiti e mortifica tutti coloro che, giorno e notte, lavorano incessantemente per prepararsi ad affrontare qualunque evenienza. Davvero vergognoso. Un ringraziamento invece ai consiglieri di Fratelli d’Italia, che ancora una volta si sono distinti per la serietà e la qualità delle proposte da mettere in campo”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.