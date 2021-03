Coronavirus, Ladispoli: oggi tamponi rapidi all’Ilaria Alpi

Share Pin 12 Condivisioni

Intanto alcune classi della primaria continueranno con la didattica a distanza fino al 18 marzo

Tamponi rapidi questa mattina alla palestra dell’Ilaria Alpi di Ladispoli.

Dopo i casi di positività riscontrati nelle scorse settimane tra docenti, personale scolastico e alunni, la scuola di concerto con la Asl Roma 4 ha deciso di effettuare uno screening rivolto a tutti gli alunni, in particolare tra i bambini della primaria ancora oggi in didattica a distanza.







E in attesa di sapere se da lunedì prossimo la Regione Lazio sarà in zona rossa, con la sospensione dunque della didattica in presenza, dalla scuola è arrivata la circolare rivolta solo ad alcune classi della primaria per il proseguimento della didattica a distanza.

Un cospicuo numero di alunni, infatti, come si legge dalla circolare, dovrà ancora rimanere a casa in quarantena. Da qui la decisione, dopo il confronto con i docenti e con il referente covid, di prolungare la didattica a distanza fino al 18 marzo.

