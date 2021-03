Share Pin 16 Condivisioni

Fratelli d’Italia incalza l’amministrazione Pascucci. “Città nel degrado. Amministratori distanti dai cittadini e dai reali problemi del territorio”

“Cerveteri, rassegnino le dimissioni e chiedano scusa alla città” –

Piazza Santa Maria nel degrado, come il resto della città. Sentiero di Lawrence mai aperto e i consiglieri di maggioranza che “non vedono, non sentono e non parlano”.

A puntare il dito contro l’amministrazione Pascucci è Fratelli d’Italia Cerveteri. “Questo modo di fare politica – ha detto il dirigente provinciale del partito, Gianluca Frittellini – rappresentato da amministratori capaci solamente di restare aggrappati a una poltrona, distanti dai cittadini e dai reali problemi del territorio non ci rappresenta”.

E il partito locale chiede all’amministrazione “di rassegnare le dimissioni e chiedere scusa alla cittadinanza”.

“Cerveteri avrebbe avuto tutte le carte in regola per ottenere il prestigioso titolo di “Capitale della Cultura 2022″, peccato però che 9 anni di nulla dell’amministrazione Pascucci l’hanno ridotta in questo stato!”







