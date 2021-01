Share Pin 1 Condivisioni

Arcuri: “Riveda intenti o azioni. Con meno dosi problema proseguire vaccinazioni”

Coronavirus, la Pfizer consegnerà meno vaccini alla UE –

“Alle 15,38 di oggi (ieri N.d.r.) la Pfizer ha comunicato unilateralmente che a partire da lunedì consegnerà al nostro Paese circa il 29 per cento di fiale di vaccino in meno rispetto alla pianificazione”.

È questa la notizia che ha diffuso il Commissario straordinario per l’emergenza Covid che aggiunge come la multinazionale “ha unilateralmente deciso in quali centri di somministrazione del nostro Paese ridurrà le fiale inviate e in quale misura”.

Domenico Arcuri non nasconde che questa comunicazione non è arrivata solo all’Italia, ma a tutti i Paesi dell’Unione Europea.

“La Pfizer ha altresì annunciato che non può prevedere se queste minori forniture proseguiranno anche nelle prossime settimane, né tantomeno in che misura”.