Calano le terapie intensive (-22) e i ricoveri ospedalieri (-415), ma oggi registrati 522 decessi

Coronavirus, in Italia tasso di positività in aumento al 10,7% –

I dati nazionali indicano in 17.246 i nuovi contagiati e in 522 i decessi legati al coronavirus Covid-19 in Italia.

Il tasso di positività si attesta al 10,7% (+1,7%) e sono stati eseguiti 160.585 tamponi.

Risultano attualmente guariti in 20.115 e sono state vaccinate 896.498 persone.

Calano le terapie intensive (-22) e i ricoveri ospedalieri (-415).