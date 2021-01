Share Pin 1 Condivisioni

Il personale si ritirerà in un’assemblea sindacale programmata per la giornata di venerdì 15 gennaio

Cerveteri, niente ritiro della carta per un’assemblea sindacale –

A Cerveteri domani, 15 gennaio, potrebbe non venire ritirata la carta: un’assemblea sindacale del personale dipendente del servizio di igiene urbana potrebbe creare dei disaggi nella raccolta differenziata.

Lo rende noto l’Assessorato alle Politiche Ambientali del Comune di Cerveteri Gubetti.

In caso di mancata raccolta, la cittadinanza è invitata a ritirare in casa il contenitore ed esporlo nuovamente la settimana successiva o in alternativa ad usufruire del Centro di Raccolta Comunale di Via Settevene Palo Nuova, aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 16:00 e la domenica dalle ore 07:00 alle ore 13:00.

“Seppur non dipenda dall’Amministrazione comunale, sin da ora mi scuso con i cittadini per i possibili disagi che potranno subire nella giornata di domani – spiega l’Assessora Gubetti – siamo comunque certi che il personale della Ditta di Igiene Urbana cercherà di garantire a tutti lo svolgimento del servizio con professionalità e puntualità”.