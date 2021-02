Share Pin 8 Condivisioni

I decessi sono 270, 11380 i guariti nelle ultime 24 ore

Coronavirus, in Italia tasso di positività al 5,6%. Scendono i ricoveri

Sono 11.641 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, in calo rispetto ai 13.442 del giorno precente. 206.789 i tamponi processati, oltre 75mila in meno. L’indice di positività sale al 5,6%.

270 le vittime, in calo rispetto ai 385 di sabato, 91.273 in tutto.Scendono ancora i ricoveri in terapia intensiva, -3. Sono 11.380 i nuovi guariti, mentre gli attualmente positivi scendono di 10.

fonte: televideo Rai