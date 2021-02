Share Pin 5 Condivisioni

Cerveteri, domani mattina possibili disagi nel ritiro dei rifiuti organici – la nota:

A causa di una assemblea sindacale del personale dipendente della ditta di igiene urbana si comunica che nella giornata di domani, lunedì 8 febbraio potrebbero verificarsi dei mancati ritiri del mastello dell’organico.

In tal caso, si prega di ritirare il mastello in casa ed esporlo nuovamente per la successiva raccolta della medesima tipologia di rifiuto.