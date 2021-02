Share Pin 1 Condivisioni

Ieri c’erano stati 13.452 nuovi casi e 232 vittime. Il tasso di positività è del 5,6%. Sono 10.335 i guariti, ma aumentano di 24 unità i ricoveri nelle terapie intensive e di 351 i ricoveri generali

Coronavirus, in Italia in 24 ore meno contagi ma più decessi –

Sono 9.630 i nuovi contagi per Covid in Italia per 170.672 test tra molecolari e antigenici e 274 morti. Il tasso di positività si attesta al 5,6%. Ieri i contagi erano stati 13.452 per 250.986 e 232 decessi. Sono 2.118 le persone ricoverate in terapia intensive, con un aumento di 24 unità nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 162. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 18.155 persone, in aumento di 351 unità rispetto a ieri.

I casi totali da inizio epidemia in Italia sono ora 2.818.863, i morti 95.992. Gli attualmente positivi tornano a scendere dopo due giorni di rialzo e sono 387.903 (-992 rispetto a ieri), i guariti e dimessi 2.334.968 (+10.335), in isolamento domiciliare ci sono ora 367.630 persone (-21.265).

La Regione con più casi giornalieri è l’Emilia Romagna con 1.847 casi, seguita da Lombardia (+1.491), Campania (+1.202), Toscana (+911) e Lazio (+854).