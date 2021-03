Share Pin 2 Condivisioni

La conferenza stampa attesa alle 18.45 ma non parlerà il presidente del Consiglio

Coronavirus: in arrivo entro stasera il nuovo Dpcm a firma Draghi

E’ attesa per questo pomeriggio alle 18.45 la conferenza stampa in cui verranno illustrate le novità introdotte dal Dpcm a firma Draghi. Ma non sarà il presidente del consiglio a quanto pare a presentarsi in conferenza stampa.

Draghi avrebbe delegato i ministri Speranza e Gelmini, il presidente dell’istituto superiore della sanità Busaferro e il presidente del consiglio superiore della sanità, Locatelli.

Tra i nodi da affrontare, come riporta Repubblica, ci sarà la scuola: l’idea è quella di chiudere gli istituti automaticamente in zona rossa e dare facoltà nelle altre aree di chiudere le scuole, se a livello locale a prescindere dalla fascia in cui è stata inserita la propria Regione.

Per quanto riguarda i ristori una delle novità che potrebbe essere introdotta è quella di farle decidere a livello locale per limitare i contagi.

