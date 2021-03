Share Pin 1 Condivisioni

Si va verso la riduzione del personale con prepensionamenti e misure di accompagnamento all’uscita

Rilancio Alitalia: la compagnia avrà solo 45 aerei

Incontro ieri tra il presidente del Consiglio, Mario Draghi e i ministri dell’Economia, dei Trasporti e dello Sviluppo oltre che del lavoro.

Al centro dell’incontro: Alitalia. Come riportato su Repubblica, la società costituita per prendere in mano la vecchia compagia, dovrà ridimensionare i piani di lancio.

La flotta sarà dunque composta da 45 aerei con circa 4.500 dipendenti.

La riduzione del personale sarà favorita dai prepensionamenti e misure di accompagnamento all’uscita. Alitalia avrà a disposizione poco più di un miliardo.

