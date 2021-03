Share Pin 153 Condivisioni

Già la scorsa settimana i parametri della Regione erano migliorati. Improbabile però un ritorno in presenza a scuola viste le imminenti festività di Pasqua

Coronavirus: il Lazio verso la fascia arancione dal 29 marzo

Coronavirus: il Lazio verso la fascia arancione dal 29 marzo –

Il Lazio invece sembra avviarsi a una «promozione» in zona arancione. I parametri erano già migliorati la scorsa settimana. L’incidenza dei casi resta sotto quota 250.

E, a meno di un’impennata dell’Rt, dovrebbe perciò tornare nella fascia con meno restrizioni a partire da lunedì 29 marzo, dopo due settimane di lockdown.

Anche se, in vista delle vacanze di Pasqua a partire dal 31 marzo, è improbabile un ritorno in presenza delle scuole per soli due giorni.

(torna a Baraondanews)