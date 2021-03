Share Pin 6 Condivisioni

Domenica prossima dirigerà Novara – Grosseto

Ancora l’arbitro di Ladispoli tra gli esordienti migliori della serie C –

Ancora l’arbitro di Ladispoli tra gli esordienti migliori della serie C

L’esperienza di Andreade Ancora, fischietto di Ladispoli, nel campionato di serie C sta avendo dei buoni risultati oltre le attese.

Al primo anno nel torneo professionistico la giacchetta della sezione di Roma 1 è stato chiamato a dirigere partite interessanti.

Domenica prossima sarà nel raggruppamento A per Novara – Grosseto e le designazioni degli ultimi mesi , anche da quarto uomo, sono la riprova di come il 32 enne ladispolano sia tra i migliori arbitri della serie C.

La prima stagione nei professionisti, come si sa, è penalizzata da molti fattori che ne fanno di un arbitro un profilo completo, qual’è l’assenza del pubblico che è molto influente in una conduzione di gara.

Nonostante tutto per Ancora è una stagione ricca di soddisfazioni che da qui a tre anni ci si auspica si possa trasformare nel passaggio nei massimi campionati.

(torna a Baraondanews)