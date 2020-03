Condividi Pin 1 Condivisioni

Dallo stop ai mutui, ai congedi. Il valore degli interventi dovrebbe ammontare a 10 miliardi

Coronavirus, il governo pronto a varare misure a sostegno dell’economia

Atteso in questi giorni in Consiglio dei ministri il decreto che potrebbe varare misure a sostegno dell’economia, per un valore da ammontare a 10 miliardi di euro.

Interventi che si prevedono anche sul fronte famiglia. Per chi è impossibilitato a lavorare a causa del coronavirus o per chi perde il lavoro, si potrebbe prevedere una moratoria di 18 mesi sui pagamenti delle rate del mutuo sulla prima casa.

Tra le misure predisposte, anche un aiuto per chi ha prole di età inferiore ai 12 anni e che in questa occasione è rimasta a casa a causa della sospensione delle attività scolastiche. Segue il congedo parentale straordinario di 15 giorni, di almeno il 30 per cento, in base al reddito.

In attesa anche le misure per le imprese, per il settore trasporti, cultura, traffico aereo e logistica. Interventi che porterebbero all’introduzione del credito d’imposta per tutte le aziende che hanno perso almeno il 25 per cento del fatturato. Potrebbe arrivare dunque anche il fondo di sostegno per le aziende sul territorio e una moratoria fiscale per chi si trova in difficoltà economica a causa del coronavirus.