Coronavirus, Grando: “Al momento nessun caso di contagio a Ladispoli” – Dal proprio profilo facebook il Sindaco di Ladispoli interviene sull’emergenza Coronavirus rassicurando i suoi cittadini. “A distanza di qualche giorno dall’ultima comunicazione – scrive Grando – confermo che al momento nella città di Ladispoli non sono presenti casi di contagio. Sono costantemente in contatto con la Asl per monitorare la situazione – prosegue il Sindaco – e se ci saranno novità non esiterò a renderle immediatamente note. Quindi vi prego di non dare credito a notizie che non provengano direttamente dal sottoscritto o dalle altre autorità competenti. Nel frattempo – chiude il Primo cittadino – vi rinnovo l’invito a rispettare queste semplici “regole” e a contattare i numeri dedicati in caso di bisogno.