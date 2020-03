Condividi Pin 98 Condivisioni

Importante riconoscimento al premio per l’architettura Architecture, Construction and Desing Awards 2020

Marina di Cerveteri, la Stazione FS modello di architettura mondiale

Marina di Cerveteri, la Stazione FS modello di architettura mondiale – Riconoscimento a livello mondiale per la nuova Stazione Ferroviaria di Marina di Cerveteri. La scorsa settimana il progetto di riqualificazione che ha visto la sua conclusione nel luglio scorso e portato avanti da RFI dopo un lungo lavoro che ha visto l’Amministrazione comunale di Cerveteri sempre in prima linea, si è infatti posizionato terzo tra tutti i progetti presentati nella categoria dei progetti legati al trasporto per il premio per l’architettura Architecture, Construction and Desing Awards 2020.“È senza dubbio motivo di orgoglio per Cerveteri ospitare un progetto di qualità architettonica così elevata riconosciuta a livello mondiale – ha dichiarato l’Assessora alla Mobilità del Comune di Cerveteri Elena Gubetti – la nostra stazione dunque è funzionale e allo stesso tempo architettonicamente impeccabile. La Stazione oggi si presenta con uno stile moderno, innovativo, che complice anche il restyling degli spazi del bar e la realizzazione dell’infopoint posizionato sul lato Cerenova, il primo di tutto il litorale, l’hanno resa non solo un luogo di arrivi e partenze ma un vero punto di ritrovo ed interazione sociale. Settimana dopo settimana inoltre, grazie al nostro interessamento, al lavoro che svolge in maniera gratuita il Delegato ai Rapporti con RFI Renato Galluso e alla straordinaria sensibilità di RFI, stiamo continuando ad apportare alla Stazione tante piccole ma importanti migliorie, non ultima il posizionamento di nuove rastrelliere sia dal lato Cerenova che dal lato Campo di Mare, già estremamente apprezzate ed utilizzate dai nostri pendolari”.“La Stazione è un luogo che vogliamo e dobbiamo preservare – prosegue la Gubetti – come Amministrazione stiamo lavorando ogni giorno per farlo, anche grazie alla disponibilità e al senso civico di tante persone. Serve ovviamente la collaborazione di tutti, per far sì che possiamo definirci orgogliosi di questa grande e fondamentale opera per Cerveteri”.Giunge il commento anche del Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci, che dichiara: “La nuova Stazione di Marina di Cerveteri è un’opera straordinaria, che abbiamo fortemente voluto per migliorare la vita quotidiana dei tantissimi pendolari della nostra Città. È il punto di arrivo per chi sceglie Cerveteri, il punto di arrivo per chi a poco meno di un chilometro vuole trascorrere una giornata al mare. Siamo onorati che il nostro progetto abbia ricevuto un riconoscimento così alto, perché premia il grande lavoro sinergico che in questi anni ci ha visti protagonisti come Amministrazione comunale insieme ad RFI”.