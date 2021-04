Share Pin 1 Condivisioni

Coronavirus Fiumicino, Montino: “Ieri lieve aumento dei casi, di nuovo alla soglia dei 200 totali” –

“Secondo il report della Asl Rm3 di ieri, in questo momento, il totale dei positivi in città è pari a 198”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Rispetto a ieri, ci sono 6 nuovi casi in più e nessun guarito – specifica il sindaco -. Il numero maggiore si concentra ancora tra Isola Sacra e Fiumicino che insieme arrivano al 52% dei positivi. Alte, in proporzione, anche le percentuali di Aranova (11%), Focene e Fregene (entrambe con il 7% dei casi) e Palidoro e Parco Leonardo (con il 6% ciascuna). Salgono anche il rapporto con la popolazione totale, pari a 0.24, e l’età media che è di 42 anni”.

“Da ieri tutto il Lazio è in zona gialla – conclude il sindaco -. Questo non deve equivalere ad un “liberi tutti” perché questo, purtroppo, non è ancora possibile. La zona gialla comporta comunque delle restrizioni, ma dato che significa anche che si ricomincia, piano piano, ad aprire molte attività, comporta anche maggiore responsabilità e buon senso da parte di tutte e tutti. Per questo rivolgo a tutte e tutti voi un appello a fare le cose con molta prudenza e attenzione. Lo dico alle cittadine e ai cittadini, ma anche a ristoratori, gestori e proprietari di bar e locali di ogni tipo, di negozi, di centri commerciali: rispettiamo le regole, usiamo le mascherine, manteniamo le distanze, laviamoci spesso le mani”.